Грузия пригрозила ЕС «евромайданом»

Опубликовано: 12:09, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии готовятся акции гражданского неповиновения, беспорядки и свержение действующего руководства страны.

В том случае, если Евросоюз не предоставит Грузии статус страны-кандидата, в республике может произойти аналог «евромайдана». Об этом предупредила Служба госбезопасности Грузии.

«Согласно полученной информации в результате расследования, определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, в октябре - декабре текущего года планирует в Грузии устроить дестабилизацию и гражданские беспорядки»

– Служба госбезопасности Грузии

Далее в ведомстве пояснили, что целью данных акций будет являться смена власти. Также в сообщении подчеркивается, что время проведения протестов выбрано неслучайно: в октябре будет издано промежуточное заключение по этому вопросу. Окончательное решение ЕС увидит свет в конце года.