Евросоюз выдвинул Грузии еще 9 условий

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о том, какие еще шаги должно сделать грузинское правительство для вступления в Евросоюз.
По его словам, властям республики предстоит реализовать девять условий из списка в двенадцать пунктов. В частности, речь идет о ситуации с правами человека в стране, свободы средств массовой информации. Он подчеркнул, что для этого необходимо провести большую работу.
"Еврокомиссия представила 12 приоритетов. Вы выполнили 3 из них, 9 еще остаются"
– Жозеп Боррель
По словам Борреля, осенью будет опубликован отчет, с оценками того, как страны, желающие вступить в ЕС, выполняют условия для этого. К списку будут приложены рекомендации для каждого государства.
В заключении глава евродипломатии выразил уверенность, что Тбилиси сможет выполнить все условия.