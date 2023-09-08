Евросоюз выдвинул Грузии еще 9 условий

Опубликовано: 13:43, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Властям Грузии предстоит выполнить 9 из 12 условий для вступления в Евросоюз. В частности, предстоит улучшить ситуацию в стране в сфере прав человека, также свободы СМИ, объявил сегодня в Тбилиси глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о том, какие еще шаги должно сделать грузинское правительство для вступления в Евросоюз.

По его словам, властям республики предстоит реализовать девять условий из списка в двенадцать пунктов. В частности, речь идет о ситуации с правами человека в стране, свободы средств массовой информации. Он подчеркнул, что для этого необходимо провести большую работу.

"Еврокомиссия представила 12 приоритетов. Вы выполнили 3 из них, 9 еще остаются"

– Жозеп Боррель

По словам Борреля, осенью будет опубликован отчет, с оценками того, как страны, желающие вступить в ЕС, выполняют условия для этого. К списку будут приложены рекомендации для каждого государства.

В заключении глава евродипломатии выразил уверенность, что Тбилиси сможет выполнить все условия.