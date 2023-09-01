Грузия вступит в ЕС первой – Кобахидзе

Первой членом Евросоюза в 2030 году станет именно Грузия, уверенность в этом выразил председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Речь идет о том, что на данный момент заявки на членство в ЕС получены от десяти стран, и только у двух из них нет статуса кандидата, и одна из этих стран – Грузия. Кроме того, по мнению Брюсселя, дальше всего на переговорах по вступлению продвинулись Турция, Черногория и Сербия.
"Если условно взять 2030 год, то из 10 стран, если кто и будет готов стать страной-членом Евросоюза, то первой будет Грузия со своими экономическими данными, демократической системой, всеми показателями"
– Ираклий Кобахидзе
Глава "Мечты" заверил, что правительство будет последовательно идти к этой цели, совершая все необходимые действия. Политик добавил, что Тбилиси рассчитывает на получение статуса кандидата в декабре этого года.