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Грузия вступит в ЕС первой – Кобахидзе

Грузия вступит в ЕС первой – Кобахидзе
© Фото: сайт "Грузинской мечты"
Глава "Грузинской мечты" уверен, что Грузия войдет в состав ЕС первой из 10 стран, которые претендуют на членство в Евросоюзе в данный момент.

Первой членом Евросоюза в 2030 году станет именно Грузия, уверенность в этом выразил председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Речь идет о том, что на данный момент заявки на членство в ЕС получены от десяти стран, и только у двух из них нет статуса кандидата, и одна из этих стран – Грузия. Кроме того, по мнению Брюсселя, дальше всего на переговорах по вступлению продвинулись Турция, Черногория и Сербия.

"Если условно взять 2030 год, то из 10 стран, если кто и будет готов стать страной-членом Евросоюза, то первой будет Грузия со своими экономическими данными, демократической системой, всеми показателями"

– Ираклий Кобахидзе

Глава "Мечты" заверил, что правительство будет последовательно идти к этой цели, совершая все необходимые действия. Политик добавил, что Тбилиси рассчитывает на получение статуса кандидата в декабре этого года.

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