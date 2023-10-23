Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил поставки гранатов на мировой рынок

Азербайджан нарастил поставки гранатов на мировой рынок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году экспорт азербайджанских гранатов вырос более чем на 16% по сравнению с прошлым годом. Экспорт за 11 месяцев стремится к 30 тыс тонн.

Экспорт гранатов из Азербайджана в этом году увеличился на 16,2%, следует из данных Минсельхоза республики.

За одиннадцать месяцев текущего года поставки гранатов в другие страны составили 29,36 тыс тонн. В прошлом году за аналогичный период экспорт составил 25,26 тыс тонн, таким образом, в 2024 году экспортировано на 16,2% больше гранатов.

Гранаты в Азербайджане традиционно поспевают к октябре, свежие плоды могут храниться несколько месяцев.

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