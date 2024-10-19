Азербайджан увеличил поставки киви в Россию более чем на 20%

В Азербайджане растет интерес к выращиванию киви. В этом году выросли экспортные поставки ягоды в страны ЕАЭС, в том числе в Россию.

Киви из Азербайджана продолжает покорять страны ЕАЭС. Поставки в РФ экзотических плодов выросли более чем на 20%, в Казахстан ягоду отправили впервые, сообщили в статистическом комитете республики.

Сообщается, что большая часть поставок плодов пришлась на страны ЕАЭС. В Россию направили почти 400 тонн киви, Казахстан в этом году получил "пробную" партию из 58 тонн ягод.

Отмечается, что интерес к этой культуре в Азербайджане стремительно растет. Правительство поддерживает интерес садоводов предоставлением субсидий.

Главной площадкой по выращиваю киви в республике является Лянкяран-Астаринский экономический район.