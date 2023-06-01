Практически во всех странах ЕАЭС отмечен рост зарплат

Опубликовано: 11:02, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Практически во всех странах Евразийского экономического союза с начала года выросли средние зарплаты. Самые высокие темпы роста отмечаются в Кыргызстане, самый низкий уровень роста зарплат зафиксирован в Казахстане.

Среднемесячная номинальная заработная плата в I квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась во всех государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Самые высокие темпы роста номинальной и реальной (скорректированной на индекс потребительских цен на товары и услуги) среднемесячной заработной платы зафиксированы в Кыргызстане (142,5% и 124,2% соответственно), сообщает сайт Европейской экономической комиссии (ЕЭК).

Размер среднемесячной номинальной зарплаты в странах ЕАЭС составил от 30,7 тыс сомов в Кыргызстане (25,8 тыс российских рублей) до 66,8 тыс рублей в России.

Самые низкие показатели роста были зафиксированы в Казахстане – они составили 119,3% и 99,4%, а среднемесячная зарплата в стране составила 340 636 тенге, или 54,3 тыс рублей.