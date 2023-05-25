Опубликовано: 16:27, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Участники ЕАЭС не нуждаются в долларе, чтобы вести взаимную торговлю. Такое заявление сделал российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Страны ЕАЭС уже осуществили дедолларизацию, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

"Не мы превратили доллар в оружие. Но если нас отрезали от доллара и от евро, естественно, мы не будем сидеть сложа руки и станем искать другие валюты для взаиморасчетов"

– Алексей Оверчук

Зампред правительства рассказал, что в первом квартале 2023 года внутренняя торговля в союзе велась в нацвалютах на 89%. В марте показатель и вовсе достигал 90%.

Таким образом, подчеркнул чиновник, фактически ЕАЭС уже отказался от доллара.