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ЕАЭС уже отказался от доллара

ЕАЭС уже отказался от доллара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Участники ЕАЭС не нуждаются в долларе, чтобы вести взаимную торговлю. Такое заявление сделал российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Страны ЕАЭС уже осуществили дедолларизацию, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

"Не мы превратили доллар в оружие. Но если нас отрезали от доллара и от евро, естественно, мы не будем сидеть сложа руки и станем искать другие валюты для взаиморасчетов"

– Алексей Оверчук

Зампред правительства рассказал, что в первом квартале 2023 года внутренняя торговля в союзе велась в нацвалютах на 89%. В марте показатель и вовсе достигал 90%.

Таким образом, подчеркнул чиновник, фактически ЕАЭС уже отказался от доллара.

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