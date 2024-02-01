Поставки российской пшеницы в Турцию стали рекордными в 2023 году

В прошлом году Турция импортировала 9 млн тон пшеницы из России. Это рекордный уровень. Российское зерно заменило Турции товар ушедших поставщиков.

Рекордным стал импорт Турцией российской пшеницы в 2023 году.

Из РФ в Турцию было поставлено 9 млн т, это в полтора раза больше, чем годом ранее. Импорт составил $2,7 млрд.

На $2,5 млрд зерна приобретала Турция у Украины. Также выросли поставки из таких стран, как Казахстан, Молдавия, Сирия - однако их объемы невелики.

У России за год Турция приобрела столько же зерна, сколько годом ранее у всех своих поставщиков. В 2022 году импорт Турции составил 8,9 млн тонн, среди поставщиков были Аргентина, Бразилия, Латвия, Чехия Грузия и ряд других государств, в 2023 году остановивших поставки в Турцию. Турция, работая в 2023 году с другими поставщиками, приобрела почти 12 млн т пшеницы, при этом потратив на закупку всего на 5,4% больше, чем годом ранее.

Увеличенный импорт позволил Турции нарастить экспорт пшеницы - до 1,9 млн т, что в 4,6 раза больше, чем в 2022 году.