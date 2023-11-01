Попытка ограбления банка провалилась в Кутаиси

Преступник начал грабить банк, но не смог завершить начатое в Кутаиси. По некоторым данным, он испугался охранника. Полиция разыскивает грабителя, которому удалось скрыться.
Ограбление банка не сумел совершить вооруженный мужчина в Кутаиси. О попытке преступления пишут грузинские СМИ.
Предварительно известно, что преступник в маске, имея при себе оружие, вбежал в филиал "Банка Грузии".
Очевидцы поведали, что преступник хотел, чтобы ему отдали деньги. В противном случае он обещал лишить жизни сотрудников банка.
Клиенты – в общей сложности несколько человек – смогли выбраться из банка.
Сам грабитель также вскоре покинул банк, причем безрезультатно – деньги ему так и не отдали. Подозреваемого разыскивают правоохранители.
Идет расследование. Уголовное дело будет расследоваться по статье "Разбой".