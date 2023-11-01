Вестник Кавказа

Попытка ограбления банка провалилась в Кутаиси

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Преступник начал грабить банк, но не смог завершить начатое в Кутаиси. По некоторым данным, он испугался охранника. Полиция разыскивает грабителя, которому удалось скрыться.

Ограбление банка не сумел совершить вооруженный мужчина в Кутаиси. О попытке преступления пишут грузинские СМИ.

Предварительно известно, что преступник в маске, имея при себе оружие, вбежал в филиал "Банка Грузии".

Очевидцы поведали, что преступник хотел, чтобы ему отдали деньги. В противном случае он обещал лишить жизни сотрудников банка.

Клиенты – в общей сложности несколько человек – смогли выбраться из банка.

Сам грабитель также вскоре покинул банк, причем безрезультатно – деньги ему так и не отдали. Подозреваемого разыскивают правоохранители.

Идет расследование. Уголовное дело будет расследоваться по статье "Разбой".

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