Фикрет Мамедов – герой Афганской войны

В феврале этого года исполнилось 36 лет со дня вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Сменились поколения, но память о той войне и ее героях живет. В этом материале расскажем об одном из них – уроженце Азербайджана Фикрете Мамедове.

Оценки Афганской войны

По поводу целесообразности начала и окончания Афганской войны в России и на всем постсоветским пространстве до сих пор нет единого мнения. Одни называют ее бессмысленной и не стоившей такого числа человеческих жертв. Другие утверждают, что для СССР было жизненно важно оказать содействие афганскому народу в отражении вооруженной агрессии. Третьи называют вывод войск, начатый генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, без окончательного решения поставленных задач ошибкой. Четвертые заявляют, что вводить войска было глупостью, но не ввести их было невозможно.

В начале войны контингент советских войск в Афганистане не превышал 81 тыс. человек. Всего же за годы войны через Афганистан прошло около 620 тыс. военнослужащих.

За 9 с небольшим лет Советский Союз потерял в Афганской войне более полутора десятков тысяч человек, число раненых и контуженных исчисляется десятками тысяч.

Кроме того, в Афганистане оставили тысячи объектов различного назначения, единиц бронетехники, автомобилей, артиллерийских орудий, минометов, зениток, гранатометов и стрелкового оружия.

Но самое главное, конечно, люди, причем не только убитые, но израненные, искалеченные, с подорванной психикой, обостренным чувством справедливости, зачастую так и не сумевшие найти свое место на гражданке. Однако братство воинов-афганцев не ослабело до сих пор.

Фикрет Мамедов на Афганской войне

Прошел через Афганскую войну и легендарный Фикрет Мамедов - командир десантно-штурмовой роты кандагарского батальона.

Он родился в Ленкоране 9 декабря 1961 года. После школы поступил в Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова (нынешний государственный университет нефти и промышленности), но уже на первом курсе понял, что не мыслит себя без военного дела. Так Фикрет оказался в Бакинском высшем общевойсковом командном училище им. Верховного Совета Азербайджанской ССР, по окончании которого практически сразу был отправлен в Афганистан. Шел август 1985 года.

В Афганистане молодой лейтенант сразу попал в десантно-штурмовой батальон 70-й отдельной гвардейской мотострелковой дважды Краснознаменной, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Был командиром взвода, потом командовал второй десантно-штурмовой ротой. Солдаты любили его за справедливость и отвагу.

Вернувшись из Афганистана, в конце 1980-х Фикрет был начальником штаба Закавказского военного округа в Кутаиси, в начале 1990-х окончил Военную академию им. Фрунзе и вернулся в родной Азербайджан, где был начальником штаба армейского корпуса уже в звании генерал-майора.

Был награжден орденом «Красной Звезды», «За службу Родине», медалью «За отвагу», «За отличие в военной службе» и орденом «Знамя Азербайджана».

Фикрет Мамедов погиб 15 мая 2002 года в ДТП, когда объезжал боевые позиции на западе Азербайджана. Ему был всего 41 год. Именем героя названа школа в Лянкяране, где он учился. Память о Мамедове живет и в песнях.

Память и песни Афганистана

Афганские песни – особый жанр, обретший популярность, благодаря вернувшимся с той войны. Остались позади страшные годы, наполненные болью утрат, а песни до сих пор живы в душах «афганцев». Сначала они переписывались на магнитофонные бобины и распространялись по гарнизонам, теперь многие переведены в «цифру».

Одним из авторов таких песен был Валерий Дзгоев, родившийся в Баку и, как и Фикрет Мамедов, окончивший Бакинское Высшее общевойсковое командное училище имени ВС АзССР. Он был на два года младше своего командира, прошел с ним Афганистан, уволился в запас и написал множество пронзительных песен об Афганской войне. Одна из них «Шурави Мамед».

А в Афгане есть дыра, ее каждый знает.

Старики и детвора, там лишь проживает.

Женщин много под чадрой можно встретить там.

Но гуляет иногда под чадрой душман....