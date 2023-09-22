Попасть из Казахстана в Стамбул станет проще

Самолеты чаще будут летать между главными городами Казахстана и Стамбулом. Рейсы наращивает компания Turkish Airlines.
Нарастить число рейсов между Стамбулом и Казахстаном намерен перевозчик Turkish Airlines.
Полеты будут чаще выполняться по маршрутам Стамбул-Астана и Стамбул-Алматы. Об этом представители авиакомпании сообщили на встрече с главой комитета гражданской авиации Минтранса Казахстана.
Кроме того, стало известно, что будущей весной в республику из Турции может начать новый перевозчик - лоукостер AnadoluJet.