Легендарные кондитерские мира: Стамбул вошел в число лидеров

Опубликовано: 13:07, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Два кафе в Стамбуле вошли в топ-10 лучших в мире заведений со сладостями. Где попробовать самую вкусную пахлаву, нежный рахат-лукум и культовый катмер?

Рейтинг легендарных десертных кафе мира составили в издании Taste Atlas, Стамбул получил высокую оценку любителей сладкого.

На первой строчке оказалось кафе в столице Португалии под названием Pasteis de Belém, десерт, которым заведение обязано такой высокой оценке - знаменитые пирожные паштейш или паштел-де-ната, из слоеного теста с заварным кремом. Кафе работает с 1837 года.

Второе место занимает не менее старый и легендарный бренд из сердца Турции Hafiz Mustafa. Первые кондитерские были открыты в 1864 году, сейчас заведения сети можно найти во многих странах мира, но самые культовые кафе находятся в Стамбуле, например на пешеходной улице Истикляль. Создатели рейтинга назвали выдающимся десертом в Hafiz Mustafa пахлаву.

Яблочный штрудель из Café Central в Вене заполучил третье место рейтинга. Кафе было открыто в 1876 году, в нем бывали такие личности, как Фрейд, Троцкий и даже Гитлер.

Еще одно кафе в Стамбуле заслужило шестое место масштабного рейтинга. Заведения Karaköy Güllüoğlu принимают гостей с 1843 года, легендой стала здешняя пахлава.

Кроме того, в Турции полакомиться культовым десертом катмер можно в городе Газиантеп, место называется Katmerci Zekeriya Usta и славится нежнейшей выпечкой.

В топ-10 рейтинга легендарных кондитерских вошли также кафе в Мехико, Новом Орлеане, Аргентине, Рио, Буэнос-Айресе и Мадриде.