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Поезда свяжут Грозный и Казань

Поезда свяжут Грозный и Казань
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
С 16 июня между Грозным и Казанью будет открыто прямое железнодорожное сообщение. Время в пути будет составлять 51 час.

Из Грозного в Казань и обратно можно будет добраться поездом: между городами запускается прямое железнодорожное сообщение. Купейный вагон будет ходить с 16 июня по 30 июля, сообщили в Федеральной пассажирской компании (АО „ФПК“).

«Вагон будет курсировать с 16 июня по 30 июля в составе поездов № 302/301 Грозный — Волгоград, № 491/492 Адлер — Казань и № 509/510 Казань — Новороссийск»

– пресс-служба компании

Состав будет останавливаться в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах. Время в пути составит 51 час, в обратном направлении – 48 часов.

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