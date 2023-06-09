Поезда свяжут Грозный и Казань

Опубликовано: 10:36, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 16 июня между Грозным и Казанью будет открыто прямое железнодорожное сообщение. Время в пути будет составлять 51 час.

Из Грозного в Казань и обратно можно будет добраться поездом: между городами запускается прямое железнодорожное сообщение. Купейный вагон будет ходить с 16 июня по 30 июля, сообщили в Федеральной пассажирской компании (АО „ФПК“).

«Вагон будет курсировать с 16 июня по 30 июля в составе поездов № 302/301 Грозный — Волгоград, № 491/492 Адлер — Казань и № 509/510 Казань — Новороссийск»

– пресс-служба компании

Состав будет останавливаться в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах. Время в пути составит 51 час, в обратном направлении – 48 часов.