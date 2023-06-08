Узбекские самолеты соединят Ташкент с Грозным

Опубликовано: 20:47, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столица Чечни в скором времени будет связана прямыми рейсами с Ташкентом, рассказали власти Узбекистана. С конца июня между городами будут совершаться регулярные полеты

Государственная авиакомпания Uzbekistan Airways скоро начнет выполнять прямые рейсы в столицу Чечни. О планах перевозчика рассказали в Минтрансе Узбекистана.

В сообщении ведомства говорится, что самолеты свяжут столицу Узбекистана и Грозный до конца месяца, а именно с 26 июня.

Расписание

Прилететь из Чечни в Узбекистан можно будет два раза в неделю, причем только по будням. Первый рейс будет выполняться по понедельникам и вторникам. Второй - по четвергам и пятницам.

