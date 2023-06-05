В Дагестан с рабочим визитом прибыли члены парламента Узбекистана. Ташкентские гости пробудут в республике три дня, сообщает пресс-служба дагестанского правительства.
В махачкалинском аэропорту узбекскую делегацию встречали первый зампред комитета СФ РФ по науке, культуре и образованию Ильяс Умаханов, вице-премьер дагестанского кабмина Ризван Газимагомедов, полпред руководителя региона в парламенте РД Нюсрет Омаров и другие высокопоставленные лица.
Иностранную делегацию в Махачкале возглавил первый зампред Сената парламента Узбекистана Садык Сафаев. Члены Олий Мажлиса прибыли в Дагестан для участия в заседании Комиссии по сотрудничеству Совфеда РФ и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
Также представители парламента проведут переговоры с главой дагестанского правительства Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Кроме того, делегация побывает в Дербенте, где ознакомится с планами комплексного развития.
Помимо этого, гости из Ташкента откроют монумент в махачкалинском микрорайоне "Узбекистан", посвященный узбекским строителям.