Площадь орошаемых земель на Ставрополье увеличат в полтора раза

Опубликовано: 18:57, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Площадь орошения на Ставрополье за полгода рассчитывают увеличить в 1,6 раза. На данный момент она составляет более 80 тыс гектаров.

В Ставропольском крае до конца 2023 года намерены увеличить площадь орошаемых земель в 1,6 раза – до 135 тыс гектаров. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте краевого Минсельхоза.

В нем сказано, что на данный момент площадь орошения составляет 82,9 тыс гектаров. В течение нынешнего года ее собираются увеличить на целых 52 тыс гекатров.

В ведомстве отметили, что за этот год на поддержку местных мелиораторов будет направлено свыше 705 млн рублей. К настоящему времени уже просубсидировали и ввели в эксплуатацию 9 проектов орошения на площади около 4 тыс гектаров.