Хлебный конгресс впервые примет Ставрополь

Через три недели в столице Ставропольского края пройдет хлебный конгресс. Он будет длиться два дня – 2 и 3 апреля.

В начале апреля в Ставрополе впервые состоится хлебный конгресс. Об этом рассказали в Минэкономразвития Ставропольского края.

На мероприятие съедутся специалисты из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Центральной темой обсуждения станут вопросы, связанные с текущем состоянием и перспективами развития хлебопекарной сферы.

"Участниками конгресса станут специалисты и представители науки, образования, бизнеса и власти из ЮФО и СКФО, которые обсудят состояние, проблемы и точки роста хлебопекарной отрасли"

– пресс-служба министерства

Конгресс будет проходить 2 и 3 апреля.