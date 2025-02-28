Вестник Кавказа

Хлебный конгресс впервые примет Ставрополь

Хлебный конгресс впервые примет Ставрополь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через три недели в столице Ставропольского края пройдет хлебный конгресс. Он будет длиться два дня – 2 и 3 апреля.

В начале апреля в Ставрополе впервые состоится хлебный конгресс. Об этом рассказали в Минэкономразвития Ставропольского края.

На мероприятие съедутся специалисты из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Центральной темой обсуждения станут вопросы, связанные с текущем состоянием и перспективами развития хлебопекарной сферы.

"Участниками конгресса станут специалисты и представители науки, образования, бизнеса и власти из ЮФО и СКФО, которые обсудят состояние, проблемы и точки роста хлебопекарной отрасли"

– пресс-служба министерства

Конгресс будет проходить 2 и 3 апреля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых

Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых

Белорусская текстильная фабрика поработает с дагестанской шерстью

Белорусская текстильная фабрика поработает с дагестанской шерстью

Почти все яблоки Грузия продала в Россию

Почти все яблоки Грузия продала в Россию

Экспорт картофеля вырос почти в 30 раз в Грузии

Экспорт картофеля вырос почти в 30 раз в Грузии

Грузия нарастила экспорт фундука

Грузия нарастила экспорт фундука

Азербайджан и Казахстан нарастили взаимный товарооборот

Азербайджан и Казахстан нарастили взаимный товарооборот

Мимозу из Абхазии снова разрешили в России

Мимозу из Абхазии снова разрешили в России

В Буденновске построят винокурню за 1 млрд рублей

В Буденновске построят винокурню за 1 млрд рублей

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы