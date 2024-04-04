Вестник Кавказа

Пляжи Сочи готовят к купальному сезону

Рыбаки на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Курортный Сочи приводит пляжи в порядок к купальному сезону. Всего для отдыхающих будет открыто около 170 благоустроенных пляжей.

Летний сезон приближается, в Сочи стартовала подготовка пляжей к купальному сезону.

Пляжи Сочи к началу высокого сезона приводят в порядок после зимы: берег выравнивают после штормов, дно на безопасность исследуют водолазы, ведется покраска и ремонт гидротехнических сооружений и другие работы.

Также городские власти сообщают, что к летнему сезону закуплено новое оборудование и пляжный инвентарь.

За безопасностью на пляжах будут следить спасатели, в настоящее время они проходят обучение. Кроме того, на сочинских пляжах в купальный сезон будут дежурить охранники.

Насколько морская вода в районе Сочи подходит для купания станет известно в мае, после проверки воды специалистами Роспотребнадзора. Всего курорт готовит к лету около 170 пляжей.

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