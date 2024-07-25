Песков: визит Путина в Турцию согласовывается по дипканалам

В Кремле рассказали о подготовке поездки Владимира Путина в Турцию. Там заявили, что даты визита согласовываются по дипломатическим каналам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке поездки российского президента Владимира Путина в Турецкую Республику.

Пресс-секретарь подчеркнул, что визит главы государства в Турцию готовится уже достаточно давно. Он отметил, что у Москвы и Анкары есть много вопросов на повестке дня.

Песков добавил, что в настоящее время даты поездки российского лидера согласовываются по дипломатическим каналам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, несмотря на то, что дата еще не определена, он находится в постоянном контакте с Путиным.