Первоклашек из малообеспеченных семей ждет бесплатная канцелярия в Ставрополе

Первоклассникам из малообеспеченных семей выдадут канцелярию в Ставрополе. Наборы для школьно-письменных принадлежностей будут выдавать бесплатно.

Власти Ставрополя реализуют инициативу по бесплатному предоставлению наборов школьно-письменных принадлежностей для первоклассников из малообеспеченных семей.

«Получить наборы можно в комитете труда и социальной защиты населения. Выдача будет проходить с 19 по 30 августа ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: улица Ленина, 415б, кабинеты № 201а, 201в, 201д»

– мэрия Ставрополя

Основной целью данной инициативы является обеспечение социальной справедливости и равных возможностей для всех школьников. Набор канцелярских принадлежностей включает в себя все необходимое для успешного начала учебного года. В комплект входят тетради, карандаши, ручки, линейки, альбомы для рисования, пеналы и другие предметы.

Право на получение таких наборов имеют дети из семей, чей доход ниже установленной нормы. Размер помощи и точный перечень предметов определяются местными органами власти совместно с образовательными учреждениями.