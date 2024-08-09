Школьные наборы выдали учащимся перед 1 сентября в Кабардино-Балкарии

В КБР перед 1 сентября снабдили специальными наборами учащихся образовательных учреждений. В общей сложности их получили свыше 4 тыс человек.

В преддверии 1 сентября в Кабардино-Балкарии раздали школьные наборы более 4 тыс учащихся из малообеспеченных семей. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

"Работа здесь ведется (...) больше 4 тысяч детей обеспечены школьными принадлежностями"

– Казбек Коков

В свою очередь, в пресс-службе руководителя КБР подчеркнули, что эти бесплатные наборы состоят из школьных ранцев с необходимыми для учебы канцелярскими товарами, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в соседней Карачаево-Черкесии выдадут многодетным семьям единовременную выплату в размере 10 тыс рублей на каждого ребенка.