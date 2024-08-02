Вестник Кавказа

Школы Дагестана перейдут на электронные дневники

Школы Дагестана перейдут на электронные дневники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане все школы будут работать с дневником Московской электронной школы. Одним из главных плюсов электронного дневника является увеличение прозрачности и открытости образовательного процесса.

С 1 сентября текущего года в республике Дагестан начнет действовать система электронного дневника Московской электронной школы.

«Он, кроме функционала простого дневника, содержит еще доступ ко всем учебным изданиям с 1 по 11 класс: и к основным, и к дополнительным. Там можно посмотреть, почитать, распечатать нужные материалы. Такого доступа, кроме нескольких субъектов страны, которым правительство Москвы дает возможность пользоваться, ни у кого нет, а у нас есть. 100%-е подключение всех школ Дагестана, проблем с доступом нет ни у кого, программа работает в штатном режиме»

– глава Минобрнауки республики Яхья Бучаев

По его словам, одним из главных плюсов электронного дневника является увеличение прозрачности и открытости образовательного процесса. Родители смогут отслеживать успехи своих детей, быть в курсе всех событий школьной жизни, своевременно реагировать на возможные проблемы и помогать в обучении.

Переход к новой технологической системе позволит улучшить коммуникацию в рамках образовательного процесса, повысить интерес учащихся к обучению и создать благоприятные условия для развития учебных навыков.

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