Школы Дагестана перейдут на электронные дневники

С 1 сентября текущего года в республике Дагестан начнет действовать система электронного дневника Московской электронной школы.
«Он, кроме функционала простого дневника, содержит еще доступ ко всем учебным изданиям с 1 по 11 класс: и к основным, и к дополнительным. Там можно посмотреть, почитать, распечатать нужные материалы. Такого доступа, кроме нескольких субъектов страны, которым правительство Москвы дает возможность пользоваться, ни у кого нет, а у нас есть. 100%-е подключение всех школ Дагестана, проблем с доступом нет ни у кого, программа работает в штатном режиме»
– глава Минобрнауки республики Яхья Бучаев
По его словам, одним из главных плюсов электронного дневника является увеличение прозрачности и открытости образовательного процесса. Родители смогут отслеживать успехи своих детей, быть в курсе всех событий школьной жизни, своевременно реагировать на возможные проблемы и помогать в обучении.
Переход к новой технологической системе позволит улучшить коммуникацию в рамках образовательного процесса, повысить интерес учащихся к обучению и создать благоприятные условия для развития учебных навыков.