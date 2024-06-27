Почти 1,5 тыс школ и детсадов проверят на Ставрополье к 1 сентября

На Ставрополье в преддверии очередного учебного года проверяют образовательные учреждения на соответствие требованиям безопасности. Оценкой их готовности к 1 сентября занимаются специальные комиссии.

В Ставропольском крае перед 1 сентября оценивают готовность образовательных учреждений. Об этом сказано на портале органов власти региона.

В сообщении сказано, что инспекцию осуществляют специальные межведомственные комиссии, состоящие из сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора, коммунальных служб, муниципальных администраций, госинспекции труда и профсоюзов.

Всего комиссиям предстоит осуществить проверку свыше 1760 учреждений, включая 618 школ и 844 детсада. Также планируется оценить готовность мест допобразования, санаториев, детдомов и других учреждений.

На данный момент принято свыше 470 организаций. Завершить проверку планируется до следующей пятницы, 16 августа.

"К этому времени школы будут проверены на соблюдение требований безопасности в случае ЧС и пожаров, санитарных норм, технической безопасности, антитеррористической защищенности, проведение ремонта. Комиссии также оценят доступность зданий для инвалидов и иных маломобильных групп населения и соблюдение требований к подготовке педагогических работников"

– управление информполитики правительства края