Почти 1,5 тыс школ и детсадов проверят на Ставрополье к 1 сентября

В Ставропольском крае перед 1 сентября оценивают готовность образовательных учреждений. Об этом сказано на портале органов власти региона.
В сообщении сказано, что инспекцию осуществляют специальные межведомственные комиссии, состоящие из сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора, коммунальных служб, муниципальных администраций, госинспекции труда и профсоюзов.
Всего комиссиям предстоит осуществить проверку свыше 1760 учреждений, включая 618 школ и 844 детсада. Также планируется оценить готовность мест допобразования, санаториев, детдомов и других учреждений.
На данный момент принято свыше 470 организаций. Завершить проверку планируется до следующей пятницы, 16 августа.
"К этому времени школы будут проверены на соблюдение требований безопасности в случае ЧС и пожаров, санитарных норм, технической безопасности, антитеррористической защищенности, проведение ремонта. Комиссии также оценят доступность зданий для инвалидов и иных маломобильных групп населения и соблюдение требований к подготовке педагогических работников"
– управление информполитики правительства края