Свыше 300 школ и 150 детсадов приведут в порядок на Ставрополье

Власти Ставрополья намерены капитально отремонтировать более 450 школ и детсадов. Работы планируется выполнить до 2030 года.

В Ставропольском крае в течение ближайших 5,5 лет намерены осуществить капитальный ремонт более чем в 300 школах и 150 детсадах. Об этом заявила глава регионального Минобразования.

"Президент России анонсировал продолжение программы капитального ремонта школ до 2030 года. Мы готовим соответствующее новое предложение по капремонту, в которое вошли 331 школа нашего края. <...> Аналогичная программа стартовала по детским садам. Готовим документы по 159 объектам"

– Мария Смагина

Она подчеркнула, что в перспективе планируется увеличить до 340 количество детсадов, в которых выполнят ремонт.

Глава ведомства также обратил внимание на то, что на данный момент уже осуществлен капитальный ремонт 44 школ, в 29 школах работы ведутся в настоящее время.