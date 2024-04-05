Перевозчик в Египет из Петербурга сменится из-за ограничений против Southwind

Туроператоры с конца мая будут отправлять туристов на курорты Египта из Санкт-Петербурга другой авиакомпанией. Ранее в ЕС ввели ограничения на полеты турецкого перевозчика Southwind.

Перевозкой туристов из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх вскоре займется египетская компания Almasria.

"Найдена альтернатива рейсам Southwind из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, которые сейчас выполняются со стыковкой в Анталье. С 26 мая из Северной столицы на египетский курорт полетит Almasria"

– АТОР

В настоящее время перевозчик на данном направлении - турецкая авиакомпания Southwind Airlines. В ЕС считают, что компания причастна к РФ, в связи с этим самолетам компании запретили полеты через воздушное пространство Европы. На фоне этого перевозчик отменил рейс между Антальей и Калининградом и пытается в суде оспорить наложенные Европой ограничения.