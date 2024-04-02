Между Магасом и Петербургом снова начали летать самолеты

В рамках весенне-летнего расписания полетов из Магаса снова начали летать самолеты в Санкт-Петербург – это будет удобно и для жителей Ингушетии, желающих познакомиться с городом на Неве, и для жителей Питера, собирающихся отдохнуть в Ингушетии.

В международном аэропорту Ингушетии начались полеты по направлению "Магас - Санкт-Петербург", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Этот рейс, который мы вновь запускаем в весенне-летний период, дает жителям возможность удобного и быстрого перемещения между нашей республикой и городом на Неве на северо-западе России"

- Махмуд-Али Калиматов

Теперь путь из Ингушетии в северную столицу станет значительно удобнее – он откроет новые возможности для деловых поездок, туризма и отдыха, отметил глава Ингушетии.

"Считаю, что этот рейс станет удобным вариантом для жителей нашей республики, желающих посетить Санкт-Петербург, и гостей, желающих познакомиться с культурой и природой Ингушетии"

- Махмуд-Али Калиматов

Глава региона напомнил, что с 19 февраля из Ингушетии летает еженедельный авиарейс в Самару, в конце марта открылся воскресный рейс в Сочи, а скоро заработает субботний рейс в Тюмень.