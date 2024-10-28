Триумфальные арки: что это такое и где они есть?

Первые триумфальные арки появились почти две тысячи лет назад. Изначально создававшиеся как памятники важным историческим событиям в честь военных побед, сегодня они, пережив испытание временем, представляют собой культурное и архитектурное достояние. О пяти знаменитых и необычных триумфальных арках рассказываем в нашем материале.

Первая Триумфальная арка

Первые Триумфальные арки начали появляться в Древнем Риме: их сооружали, чтобы отметить военные победы, триумф, выдающихся полководцев. Они служили своего рода демонстрацией достижений и утверждали власть правителя. В одном только Риме, начиная со II века до нашей эры, было построено более 50 триумфальных арок, однако большинство из них было разрушено. Самая древняя из сохранившихся триумфальных арок в мире, это Триумфальная арка Тита, которая была построена в 81 году в честь взятия Иерусалима. Сверху арка была украшена скульптурой двухколёсной колесницы, запряженной четырьмя конями - квадригой. Еще две уцелевшие арки в Риме - это Триумфальна Арка Септимия Севера начала третьего века, и Арка Константина, созданная в 315 году. Именно древние арки Римской империи послужили вдохновением для создания аналогичных монументов во всем мире, начиная с XV века.

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Сама известная Триумфальная арка в мире

Пожалуй, одна из самых известных триумфальных арок в мире - это Парижская триумфальная арка, которая чтит память тех, кто боролся и погиб во имя Франции во время Французской революции и Наполеоновских войн. Сооружение монумента началось по приказу Наполеона Бонапарта в 1806 году, а завершена арка была ровно через тридцать лет. Парижские улицы проходят через арку, словно лучи звезды через центр. Примечательно, что сам Наполеон не увидел арку в завершённом виде: достраивалась она уже при короле Луи-Филиппе I. Сегодня Триумфальная арка в Париже - символ французского патриотизма: под ней находится Могила неизвестного солдата и Вечный огонь горит с 1920 года.

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Самая большая триумфальная арка в мире

Самая большая триумфальная арка в мире находится в столице Северной Кореи, Пхеньяне. Примечательно, что северокорейская арка была вдохновлена парижской, но при этом по размерам она её превзошла. Триумфальная арка в Пхеньяне одна из самых поздних, её строительство было завершено в 1982 году. Высота арки - 60 метров, а ширина - 50 метров. Посвящена арка борьбе Кореи за независимость от Японии, а также возвращению Ким Ир Сена в Северную Корею в 1945 году. Арка, которая выше парижской на 10 метров, состоит из 25,5 тысяч гранитных блоков, каждый из которых символизирует один день из жизни Ким Ир Сена к моменту его 70-летия, когда арка и была торжественно открыта.

Первая Триумфальная арка в Москве

В России первым триумфальные арки начал возводить Петр I еще в конце XVII века в честь собственных военных побед и достижений. Они были деревянными, поэтому до XX века сохранилась лишь одна из них - Красные ворота, которые были построены в честь триумфа Петра над шведами в битве при Полтаве. На протяжении двух столетий ворота неоднократно перестраивались и восстанавливались, в последний раз в 1926 году. Но уже в следующем 1927 году ворота, которые мешали расширению Садового кольца, были снесены. Сегодня некоторые фрагменты ворот, в том числе и бронзовую статую Фамы, которая венчала московскую триумфальную арку, можно увидеть в Музее Москвы.

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Зеленая Триумфальная арка в Санкт-Петербурге

После поражения Наполеона в 1812 году и его последующего отстранения от власти строительство Триумфальной арки в Париже было приостановлено, а вот в Санкт-Петербурге оно, наоборот, началось. В 1814 году деревянные триумфальные ворота были построены на Нарвской заставе по проекту Джакомо Кваренги (автор Александровского дворца). В 1827-1834 годы арка была перестроена в камне Василием Стасовым. Наверху арки расположена скульптура: шестерка коней в колеснице, которой управляет богиня Победы. Нарвские ворота выкрашены в зеленый цвет, поскольку изначально при строительстве они были покрыты листами меди.