Переговоры о строительстве АЭС в Узбекистане идут успешно - Росатом

"Росатом" и Узбекистан продолжают обсуждать контракт на строительство в республике АЭС. Российская сторона готова приступить к строительству в любое время.

Переговоры госкорпорации "Росатом" и властей Узбекистана о возведении в республике АЭС идут успешно, об этом на пресс-конференции в рамках "Атомэкспо-2024" рассказал первый заместитель гендиректора и директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров.

"Переговоры по контракту идут вполне успешно. Я всегда стараюсь не называть таких случаев, никаких дат, чтобы никого не подгонять, потому что это очень важное решение. Это решение, которое, знаете, на ближайшие 100 лет задаст определенную ситуацию в Узбекистане"

– Комаров

По его словам, российская сторона готова начать реализацию проекта в любое время.

Площадку, на которой появится АЭС в Узбекистане, ранее детально исследовали специалисты. Решено из-за нехватки воды в республике использовать сухие, а не традиционные градирни, поделился Комаров.

Подготовка специалистов в области ядерной энергетики ведется на базе филиала МИФИ в Ташкенте.

Проект соберет международную команду специалистов - будут задействованы инженеры не только из РФ, но и из ряда других стран, в том числе Франции и Южной Кореи.