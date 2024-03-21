Турция обратилась к "Росатому"

Власти Турции намерены расширить сотрудничество с "Росатомом". В рамках партнерства планируется возведение атомной электростанции "Синоп".

Глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что республика намерена расширить партнерские отношения с госкорпорацией Росатом.

По его словам в рамках сотрудничества, будет реализован проект атомной электростанции "Синоп". Об этом Байрактар заявил в ходе своего выступления на форуме "Атомэкспо-2024".

"Мы хотим расширить наше сотрудничество с Росатомом, в том числе по проекту "Синоп"

- Альпарслан Байрактар

Кроме этого, министр отметил, что сейчас республика возводит четыре реактора АЭС "Аккую", и в течение нескольких лет планирует значительно нарастить мощность.

"К 2035 году мы планируем выйти на мощность 7,2 ГВт, а к 2050 году планируем увеличить эту мощность до 20 ГВт. Необходимо также построить еще четыре реактора в Синопе, <…> а дальше мы, наверное, обратим свой взор на малые модульные реакторы"

- Альпарслан Байрактар