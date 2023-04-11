Созданию АЭС Аккую чинят препятствия – Анкара

В Турции заявили, что строительство АЭС Аккую сталкивается с рядом препятствий, однако Анкара стремится завершить работы и ввести атомную электростанцию в эксплуатацию.

Власти Турции стремятся к тому, чтобы первый энергоблок АЭС Аккую заработал уже в текущем году, однако сталкиваются с противодействием, заявил глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар.

Он напомнил, что страна стремилась к атомной энергетике еще с 1950-х годов, а наиболее значимые шаги были сделаны под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр уточнил, что Аккую представляет собой самую масштабную атомную стройку во всем мире – в работах участвуют 30 тыс человек.

"Мы хотим, чтобы первый реактор был сдан в этом году. Однако предпринимаются многочисленные открытые, прямые и подковерные шаги, чтобы станция не была построена"

– Байрактар

О каких шагах идет речь и кто их совершается, чиновник не пояснил. Однако он подчеркнул, что строительство ведется "с решимостью", и останавливаться Турция не намерена.

Глава энергетического ведомства добавил, что в сжатые сроки Турция войдет в число стран, живущих за счет возобновляемой и атомной энергии. Он заверил, что прорыв произведет революцию в энергетике страны, после чего для нее начнется новая энергетическая эпоха.

Напомним, строящаяся станция Аккую находится Соглашение на побережье Средиземного моря в районе Гюльнар провинции Мерсин.