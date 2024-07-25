Пассажиры поезда из Казани доехали до Сочи

Всем пассажирам железнодорожного состава Казань – Адлер, ехавшим на отдых на черноморское побережье Краснодарского края и неожиданно попавшим в катастрофу, удалось добраться до заветного моря, рассказал пресс-секретарь по Туапсинскому району СКЖД Михаил Зыков.
Продолжить путь пожелали не все – очевидно, на этом сказался стресс, пережитый после аварии, тем не менее, большинство путешественников все же отважились продолжить поездку: часть из них, 315 человек, в уцелевших вагонах пострадавшего поезда №491 уже накануне приехали в Сочи, второй же, резервный пассажирский поезд №901, с 422 пассажирами добрался до города-курорта минувшей ночью, передает РИА Новости.
Всего в поезде, который на переезде в Волгоградской области столкнулся с грузовиком, было 803 пассажира.
"Все пассажиры доставлены из Волгоградской области на Черноморское побережье"
- Михаил Зыков
Большая часть пассажиров ехали на отдых и сошли в Сочи, остальные последовали до Адлера, однако ни тех, ни других не оставили без внимания медиков, которые встречали их по прибытии.
Напомним, в понедельник, 29 июля, на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области из-за столкновения с "КамАЗом" с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда №491 Казань - Адлер", пострадали десятки человек.