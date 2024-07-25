Пассажиры поезда из Казани доехали до Сочи

Несмотря на все перипетии своей затянувшейся поездки, все пассажиры поезда из Казани, пожелавшие продолжить поездку на отдых на курорты Сочи, добрались до конечной точки своего путешествия.

Всем пассажирам железнодорожного состава Казань – Адлер, ехавшим на отдых на черноморское побережье Краснодарского края и неожиданно попавшим в катастрофу, удалось добраться до заветного моря, рассказал пресс-секретарь по Туапсинскому району СКЖД Михаил Зыков.

Продолжить путь пожелали не все – очевидно, на этом сказался стресс, пережитый после аварии, тем не менее, большинство путешественников все же отважились продолжить поездку: часть из них, 315 человек, в уцелевших вагонах пострадавшего поезда №491 уже накануне приехали в Сочи, второй же, резервный пассажирский поезд №901, с 422 пассажирами добрался до города-курорта минувшей ночью, передает РИА Новости.

Всего в поезде, который на переезде в Волгоградской области столкнулся с грузовиком, было 803 пассажира.

"Все пассажиры доставлены из Волгоградской области на Черноморское побережье"

- Михаил Зыков

Большая часть пассажиров ехали на отдых и сошли в Сочи, остальные последовали до Адлера, однако ни тех, ни других не оставили без внимания медиков, которые встречали их по прибытии.

Напомним, в понедельник, 29 июля, на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области из-за столкновения с "КамАЗом" с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда №491 Казань - Адлер", пострадали десятки человек.