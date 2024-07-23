Под Волгоградом открыли движение для пассажирских поездов

Дорожным службам Приволжской железной дороги удалось частично восстановить движение поездов на месте схода с рельсов поезда Казань-Адлер в Волгоградской области, сейчас поезда следуют по одному пути.

Движение поездов после ЧП с пассажирским составом в Волгоградской области частично восстановлено, сообщает Telegram-канал Приволжской железной дороги (ПривЖД).

"Тридцатого июля в 1:17 мск восстановлено движение по одному пути на перегоне Гремячая – Котельниково. 25 купейных вагонов резервного состава для эвакуированных пассажиров поезда №491 Казань – Адлер отправлены к месту назначения через станцию Котельниково"

- ПривЖД

Последствия аварии устраняли 324 специалиста и 109 единиц техники РЖД и МЧС, они доставили пассажиров поезда в пункт временного размещения а позже - до станции Глубокое, туда же доставили и их багаж - они отправятся в Адлер на другом поезде.

Теперь пассажирские поезда в области, хотя и с задержками, следуют по одному пути, сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Напомним, накануне в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "КамАЗ" выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер". С рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.