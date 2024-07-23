Вестник Кавказа

Автобус самовоспламенился в Брюховецком районе Кубани

Автобус самовоспламенился в Брюховецком районе Кубани
© Фото: Телеграм-канал ГУ МВД по Краснодарскому краю
Двигаясь по привычному маршруту в Брюховецком районе Краснодарского края, рейсовый автобус неожиданно загорелся изнутри. Все пассажиры остались невредимы.

В Краснодарском крае случилась авария с участием пассажирского автобуса, который ехал из станицы Брюховецкой в село Большой Бейсуг, рассказали в местном отделении МВД России.

"Рейсовый автобус загорелся около 11:20 мск на 35 км автодороги "ст. Новоджерелиевская - ст. Брюховецкая - ст. Батуринская". Установлено, что во время движения произошло самопроизвольное возгорание передней части транспортного средства"

- ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В момент возгорания в салоне автобуса находилось около 15 человек, которые смогли самостоятельно его покинуть. Никто из них не получил травмы и ранения. До места происшествия после доехал другой автобус, куда пересели все пассажиры и благополучно прибыли в место назначения.

Площадь пожара составила чуть больше 20 кв м.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1670 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ожоговый центр Кубани принял более тысячи пациентов за год

Ожоговый центр Кубани принял более тысячи пациентов за год

Гостевые дома легализуют на Кубани

Гостевые дома легализуют на Кубани

Туапсинские спасатели помогли туристам спуститься с гор

Туапсинские спасатели помогли туристам спуститься с гор

Части Краснодара планово отключат свет

Части Краснодара планово отключат свет

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы