Автобус самовоспламенился в Брюховецком районе Кубани

Двигаясь по привычному маршруту в Брюховецком районе Краснодарского края, рейсовый автобус неожиданно загорелся изнутри. Все пассажиры остались невредимы.

В Краснодарском крае случилась авария с участием пассажирского автобуса, который ехал из станицы Брюховецкой в село Большой Бейсуг, рассказали в местном отделении МВД России.

"Рейсовый автобус загорелся около 11:20 мск на 35 км автодороги "ст. Новоджерелиевская - ст. Брюховецкая - ст. Батуринская". Установлено, что во время движения произошло самопроизвольное возгорание передней части транспортного средства"

- ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В момент возгорания в салоне автобуса находилось около 15 человек, которые смогли самостоятельно его покинуть. Никто из них не получил травмы и ранения. До места происшествия после доехал другой автобус, куда пересели все пассажиры и благополучно прибыли в место назначения.

Площадь пожара составила чуть больше 20 кв м.