Автобус самовоспламенился в Брюховецком районе Кубани

В Краснодарском крае случилась авария с участием пассажирского автобуса, который ехал из станицы Брюховецкой в село Большой Бейсуг, рассказали в местном отделении МВД России.
"Рейсовый автобус загорелся около 11:20 мск на 35 км автодороги "ст. Новоджерелиевская - ст. Брюховецкая - ст. Батуринская". Установлено, что во время движения произошло самопроизвольное возгорание передней части транспортного средства"
- ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В момент возгорания в салоне автобуса находилось около 15 человек, которые смогли самостоятельно его покинуть. Никто из них не получил травмы и ранения. До места происшествия после доехал другой автобус, куда пересели все пассажиры и благополучно прибыли в место назначения.
Площадь пожара составила чуть больше 20 кв м.