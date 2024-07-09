Поезд сошел с рельсов под Волгоградом - пострадали более 100 человек

Материал обновлен 29 июля 2024

Сегодня под Волгоградом с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда, следовавшего на юг. Причиной ЧП стало столкновение с КАМАЗом, пострадали десятки человек.

Пассажирский поезд, следовавший в курортный Адлер, сошел с рельсов, ЧП произошло в Волгоградской области.

"Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер"

– РЖД

В РЖД оперативно запущена "горячая линия" по вопросам, связанным с происшествием, обратиться можно по телефону 8-800-775-00-00, добавочный 2.

Поезд отправился с вокзала Казани в воскресенье в 7 утра, ЧП произошло примерно на полпути к черноморскому курорту - после суток в пути. Железнодорожная катастрофа связана с выездом на пути при запрещающем знаке грузовика КАМАЗ, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате часть поезда опрокинулась, с рельсов сошли восемь вагонов.

"Шесть вагонов лежат на боку. Работают три бригады скорой помощи"

– экстренные службы

Также наклонены три вагона, находящихся вблизи от упавших.

Всего в поезде находилось чуть более 800 человек. По предварительным данным, в списке пострадавших около 100 пассажиров, информация уточняется. По свежим данным, госпитализированы после крушения 16 человек, в том числе один ребенок и двое проводников. Ведется эвакуация пассажиров. Есть возможность эвакуации пострадавших по воздуху - к вылету готовы два вертолета Ми-8 МЧС России.

В работах на месте крушения работают около 330 специалистов экстренных служб, а также медики. Водитель грузового транспортного средства госпитализирован.

Происшествие стало причиной остановки ж/д движения на данном участке, что скажется на движении поездов, ожидаются задержки.

Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.