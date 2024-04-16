Пашинян и Токаев поговорили о двустороннем сотрудничестве

Премьер Армении пообщался по телефону с президентом Казахстана. Одной из главных тем беседы стали отношения двух стран.

В понедельник, 14 октября, состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и президента Казахстана. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте главы армянского правительства.

Центральными темами беседы Никола Пашиняна и Касым-Жомарта Токаев стали двусторонние отношения и региональные вопросы.

Армянский премьер высоко оценил результаты визита своего собеседника в республику Южного Кавказа, состоявшегося этой весной, и новую динамику в двусторонних отношениях.

Лидеры также поговорили о начинающемся в понедельник визите президента РА Ваагна Хачатуряна в Казахстан.