Вестник Кавказа

Пашинян и Токаев поговорили о двустороннем сотрудничестве

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян
© Фото: сайт президента Казахстана
Премьер Армении пообщался по телефону с президентом Казахстана. Одной из главных тем беседы стали отношения двух стран.

В понедельник, 14 октября, состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и президента Казахстана. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте главы армянского правительства.

Центральными темами беседы Никола Пашиняна и Касым-Жомарта Токаев стали двусторонние отношения и региональные вопросы.

Армянский премьер высоко оценил результаты визита своего собеседника в республику Южного Кавказа, состоявшегося этой весной, и новую динамику в двусторонних отношениях.

Лидеры также поговорили о начинающемся в понедельник визите президента РА Ваагна Хачатуряна в Казахстан.

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