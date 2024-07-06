Главы МИД Армении и Казахстана поговорили о сотрудничестве и ситуации в регионе

Руководители внешнеполитических ведомств Армении и Казахстана пообщались по телефону. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и региональную повестку.
Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Казахстана. Об этом рассказали в МИД центральноазиатской республики.
Центральной темой беседы Арарата Мирзояна и Мурата Нуртлеу стало двустороннее сотрудничество.
"В ходе беседы министры обсудили текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур"
– МИД Казахстана
Собеседники также поговорили об актуальных вопросах региональной и международной повестки.
Напомним, в мае главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Алматы. По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении переговоров по тем вопросам, по которым остаются разногласия.