Вестник Кавказа

Главы МИД Армении и Казахстана поговорили о сотрудничестве и ситуации в регионе

Мурат Нуртлеу и Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Руководители внешнеполитических ведомств Армении и Казахстана пообщались по телефону. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и региональную повестку.

Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Казахстана. Об этом рассказали в МИД центральноазиатской республики.

Центральной темой беседы Арарата Мирзояна и Мурата Нуртлеу стало двустороннее сотрудничество.

"В ходе беседы министры обсудили текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур"

– МИД Казахстана

Собеседники также поговорили об актуальных вопросах региональной и международной повестки.

Напомним, в мае главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Алматы. По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении переговоров по тем вопросам, по которым остаются разногласия.

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