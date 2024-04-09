Парламент Грузии выступил против вмешательства зарубежных послов

Член парламента Грузии выступил с обвинениями в адрес зарубежных послов, которые вмешиваются в дела республики.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что представители дипломатии не должны вмешиваться в политику республики и имеют слишком широкое влияние на нее.

Также он отметил, что зарубежные послы не предоставляют аргументов против, когда речь касается закрытых слушаний, но ведут себя совсем иначе, когда речь касается публичных заявлений.

"К сожалению, некоторые представители дипломатического корпуса или в общем дипломатический корпус излишне участвуют во внутренних политических дискуссиях. Главное удивление вызывает следующее: за закрытыми дверями мы обсуждаем какие-то вопросы, будь то законопроект или иное. Во время этих обсуждений мы не слышим каких-то контраргументов, наоборот, бывает, когда они согласны с некоторыми вопросами, однако позже публично озвучиваются другие позиции, что, конечно же, неправильно"

– Шалва Папуашвили

Сейчас в парламенте Грузии проходит рассмотрение законопроекта об иноагентах, который вызвал массовые протесты и критику зарубежной общественности.

Ранее сообщалось, что президент республики Саломе Зурабишвили собирается наложить запрет на законопроект, но правящая партия имеет возможность его оспорить.