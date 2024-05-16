Закон об иноагентах: вето президента Грузии преодолеют 28 мая

Парламент Грузии на следующей неделе проведет заседание, на котором оспорит вето президента на закон об иноагентах, которое было наложено ранее.

В начале следующей неделе в столице Грузии состоится парламентская встреча, на которой правящее большинство планирует оспорить вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Об этом заявил член партии "Сила народа" Созар Субари, которая входит в парламентское большинство.

Он пояснил, что сначала 27 мая вето будет оспорено юридическим комитетом парламента, а на следующий день 28 мая состоится пленарное заседание.

Ранее сообщалось, что президент Грузии наложила запрет на закон об иноагентах, который парламент республики одобрил в середине этого месяца.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" власти Грузии вынесли на рассмотрение в апреле. С этого времени в столице республики около здания парламента проходили ежедневные протесты с требованием отказаться от принятия закона.

Кроме оппозиционных сил страны, против законопроекта выступают власти США и ЕС.