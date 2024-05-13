Закон об иноагентах предложила отменить президент Грузии после вето

Грузинский президент Саломе Зурабишвили предложила депутатам, ранее принявшим закон об иноагентах в трех чтениям, полностью отменить его на следующий же день после вступления в силу. Ранее она наложила вето на скандальный законопроект.

Поправки президента Грузии в закон об иноагентах, которых ждали депутаты после того, как Саломе Зурабишвили наложила на него вето, оказались немногословными: политик просто предложила отменить закон практически сразу после того, как он вступит в силу.

"Улучшение этого закона невозможно. Закон своим содержанием полностью неконституционный, соответственно, негрузинский, неевропейский и недемократичный"

– Зурабишвили

Соответственно, заявила она, никакие изменения не помогут улучшить закон. Зурабишвили подчеркнула неприемлемость самой сути закона и принципов, на которых он основан. Поэтому, полагает президент единственный путь, который отражал бы волю народа, – отмена закона.

"С учетом всего вышесказанного я предлагаю упразднить закон в кратчайшие сроки – на следующий день после задействования"

– Зурабишвили

Предложение президента вызвало негативную реакцию лидера парламентского большинства: по словам Мамуки Мдинарадзе, таким образом Зурабишвили фактически признала отсутствие у нее реальных аргументов против закона об иноагентах, в противном случае она внесла бы в документ правки, а не требовала бы его немедленной отмены.

Политик добавил, что теперь дискуссия между президентом и правящей партией по поводу закона фактически окончена.

Суть закона об иноагентах в Грузии

Напомним, согласно закону об иноагентах в Грузии создадут список организаций, более чем 20% финансируемых из-за рубежа. Они получат статус организаций, которые проводят влияние иностранных сил. Такие СМИ и НПО обяжут раз в год подавать декларацию. Других ограничений не предполагается.