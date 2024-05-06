Парламент Грузии готовится рассмотреть закон об иноагентах в третьем чтении

В эти минуты депутаты грузинского парламента собираются в здании законодательного органа, чтобы рассмотреть закон "О прозрачности иностранного влияния" в окончательном третьем чтении. Одновременно с этим, около входа в парламент происходят первые стычки полиции и противников законопроекта.

Сегодня парламент Грузии вынесет в третий раз на рассмотрение законопроект об иноагентах.

Грузинские СМИ сообщают, что в данное время депутаты уже находятся в здании парламента, около которого собираются протестующие и находятся наряды полиции.

При этом в законодательном органе продолжает действовать желтый уровень безопасности, который был введен ранее. То есть, в здание парламента могут попасть только депутаты и аккредитованные журналисты.

Также сообщается, что в ближайшее время к протестующим присоединятся студенты, которые объявили забастовку и отказались участвовать в учебном процессе пока власти не отзовут законопроект.

Накануне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти планируют принять законопроект несмотря на протесты, так как это соответствует волеизъявлению большинства граждан республики. По его мнению, принятие закона позволит избавить страну от поляризации, которая была навязана третьими лицами.