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Паломники из Чечни поедут в хадж не одни

Паломники из Чечни поедут в хадж не одни
Сопровождать жителей Чечни, которые отправятся в Саудовскую Аравию для паломничества, будут медики. Для них будут организованы все условия.

Духовное управление мусульман Чеченской Республики заявило, что чеченские паломники, которые планируют совершить хадж в Саудовской Аравии, поедут вместе с бригадой медиков.

Там отметили, что в Мекку прибудут 15 врачей, для которых будут организованы все условия, необходимые для ведения своей деятельности. По их словам, планируется на месте разместить медицинский пункт с двумя дежурными.

ЦИТАТА: "Врачи уже осведомлены обо всех тонкостях, которые им необходимо будет соблюдать, так как пробудут они там до окончания хаджа"


- ДУМ Чечни.


Стоит добавить, что медики, отправляющиеся вместе с паломниками по святым местам, будут иметь при себе все необходимые принадлежности.
 

Что такое хадж в Мекку?

Что такое хадж в Мекку?

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