Паломники из Чечни поедут в хадж не одни

Опубликовано: 21:22, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Сопровождать жителей Чечни, которые отправятся в Саудовскую Аравию для паломничества, будут медики. Для них будут организованы все условия.

Духовное управление мусульман Чеченской Республики заявило, что чеченские паломники, которые планируют совершить хадж в Саудовской Аравии, поедут вместе с бригадой медиков.

Там отметили, что в Мекку прибудут 15 врачей, для которых будут организованы все условия, необходимые для ведения своей деятельности. По их словам, планируется на месте разместить медицинский пункт с двумя дежурными.

ЦИТАТА: "Врачи уже осведомлены обо всех тонкостях, которые им необходимо будет соблюдать, так как пробудут они там до окончания хаджа"



- ДУМ Чечни.



Стоит добавить, что медики, отправляющиеся вместе с паломниками по святым местам, будут иметь при себе все необходимые принадлежности.

