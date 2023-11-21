Отказ от Карабаха не станет преступлением в Армении

Законопроект об отказе Еревана от Карабаха не будет принят в Армении. Ранее его внесли депутаты от оппозиции.

Отказ признавать "право Карабаха на самоопределение" не будет квалифицироваться как уголовное преступление в Армении, сообщают армянские СМИ.

Законопроект с соответствующей инициативой был отклонен парламентской комиссией по госстроительству. Он был внесен некоторое время назад представителями оппозиции.

Большинство членов комиссии нововведение не поддержали – окончательный расклад оказался три против восьми. Отметим, что предложение было провалено членами правящего "Гражданского договора" – партии Никола Пашиняна.

Противники законопроекта пояснили, что вступление его в силу помешало бы вести переговоры с Азербайджаном по мирному договору.