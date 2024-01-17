Заседание суда по делу Кочаряна прервалось в Ереване из-за отключения света

В пятницу проходит заседание суда по делу сына бывшего президента Армении. Его обвиняют в избиении четырех сотрудников полиции.

В Ереване пропал свет в здании суда, где проходило заседание по делу армянского депутата Левона Кочаряна и секретаря Федерации трояборья Армении Сергея Асатурова. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Суд начал изучать доказательства, после чего в здании пропало электричество.

Справка

Левона Кочаряна задержали на акции протеста в Ереване прошлой осенью. Его обвинили в избиении сотрудников полиции, хотя на видеозаписях, зафиксировавших этот инцидент, видно, как правоохранители избивают депутата.

Находясь в СИЗО, Левон Кочарян сумел получить мандат депутата и обрел депутатскую неприкосновенность, после чего он был отпущен на свободу.