Пашинян и Кочарян устроили перепалку в парламенте

Сын бывшего президента Армении спровоцировал словесную перепалку с премьером республики. Инцидент случился сегодня в ходе правительственного часа.

В среду, 17 января, в парламенте Армении произошла словесная перепалка между премьер-министром страны Николом Пашиняном и депутатом от фракции "Айастан" Левоном Кочаряном.

Обращаясь к премьеру во время правительственного часа, Кочарян спросил, не считает ли тот, что его политика в области безопасности обречена на провал. При этом в своем вопросе он использовал личное местоимение "ты", что вызвало бурную реакцию со стороны представителей правящей партии.

В ответ Никол Пашинян порекомендовал оппоненту четче задавать свои вопросы в дальнейшем.

"Хочу напомнить, что вы не на школьном мероприятии. И вы должны суметь в Национальном Собрании вести себя корректнее. В противном случае у вас будет повод вспомнить, где вы находитесь"

– Никол Пашинян