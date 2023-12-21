Посмеявшийся над Пашиняном экс-чиновник может быть арестован за хулиганство

Бывший военный чиновник, "прославившийся" в феврале 2021 года скандальными насмешками над премьер-министром Николом Пашиняном, в ближайшее время может быть арестован из-за стрельбы в сельском ресторане.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян, три года назад спровоцировавший военно-политический кризис в республике, может быть арестован по делу о хулиганстве с использованием огнестрельного оружия.

Напомним, что в конце февраля 2021 года Тиран Хачатрян, тогда еще замначальника Генштаба ВС РА, посмеялся над словами премьер-министра Никола Пашиняна о "неработающих российских "Искандерах"". Пашинян немедленно отправил его в отставку, после чего группа высших офицеров армянской армии во главе с начальником Генштаба Оником Гаспаряном потребовала отставки премьер-министра. Какое-то время в Армении существовала реальная угроза военного переворота, однако в итоге кризис завершился массовыми отставками в Генштабе, а Никол Пашинян удержал власть в своих руках.

Три года спустя, одиннадцатого января 2024 года, Тиран Хачатрян принял участие в ссоре в сельском ресторане "У Эрика" (селение Арамус, Котайкская область), открыв огонь по другим людям из наградного пистолета, который не был у него изъят после увольнения в 2021 году.

В результате стрельбы был ранен один из ссорившихся, которого армянские СМИ называют бывшим жителем Карабахского экономического района Азербайджана. Из-за этого полиция задержала Хачатряна.

Адвокат Титрана Хачатряна рассказал о возбуждении против экс-замначальника Генштаба дела о хулиганстве с огнестрельным оружием и о поступившем в суд ходатайстве о его аресте.