В Армении началась вторая волна арестов после беспорядков 12 июня

Армянский адвокат сообщил о новых задержаниях, связанных со столкновениями у парламента 12 июня. Задержаны еще пять человек.
В Армении на основе сделанных 12 июня у здания парламента в Ереване видеозаписей проводятся задержания участников протестной акции.
"…Началась вторая волна задержаний на основании видеоматериалов. Уже задержаны восемь человек, в отношении пяти из них суд быстро избрал арест в качестве меры пресечения"
– адвокат Рубен Меликян
Задержанным назначен арест на 1-2 месяца, вопрос об аресте еще трех человек будет решаться сегодня.
Адвокат пояснил, что участников акции обвиняют в хулиганстве, известно, что один из них бросил бутылку, другой - палку.