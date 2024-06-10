В Армении началась вторая волна арестов после беспорядков 12 июня

Армянский адвокат сообщил о новых задержаниях, связанных со столкновениями у парламента 12 июня. Задержаны еще пять человек.

В Армении на основе сделанных 12 июня у здания парламента в Ереване видеозаписей проводятся задержания участников протестной акции.

"…Началась вторая волна задержаний на основании видеоматериалов. Уже задержаны восемь человек, в отношении пяти из них суд быстро избрал арест в качестве меры пресечения"

– адвокат Рубен Меликян

Задержанным назначен арест на 1-2 месяца, вопрос об аресте еще трех человек будет решаться сегодня.

Адвокат пояснил, что участников акции обвиняют в хулиганстве, известно, что один из них бросил бутылку, другой - палку.