Уголовное дело о массовых беспорядках открыто в Армении

Следком Армении возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков, в которые вылились сегодня акции протеста у парламента в Ереване. Уточняется, что демонстранты применили насилие в отношении полицейских.

В Армении оперативно открыто уголовное дело из-за массовых беспорядков, такое сообщение распространил Следственный комитет республики.

"Участники акции протеста, не подчиняясь законным требованиям сотрудников полиции, начали массовые беспорядки, угрожающие общественной безопасности"

– СК РА

В ведомстве также заявили, что демонстранты применили насилие против полицейских. В частности, силовикам наносили побои, в них кидали различные предметы.

По словам начальника полиции Арама Ованнисяна, в полицейских бросали камни и стеклянные бутылки, так что среди правоохранителей есть пострадавшие.

Общественное телевидение со ссылкой на МВД сообщает, что в больницы были доставлены шесть стражей порядка.

Как сообщает Sputnik Армения, замдиректора "скорой помощи" Армине Зограбян заявила о семерых раненых, привезенных в медцентры. Однако она добавила, что это предварительные данные, не исключено, что они вырастут.

Чуть позже Минздрав сообщил, что за помощью медиков обратились 30 человек.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате давки. Кроме того, в ходе применения полицией светошумовых гранат серьезно пострадал демонстрант, подобравший гранату и попытавшийся кинуть ее обратно в полицейских: ему практически оторвало пальцы.