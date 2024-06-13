В Армении напали на посольство Беларуси

В столице Армении недовольные высказыванием президента Белоруссии призвали разорвать дипотношения с республикой. Они также забросали посольство РБ яйцами, помидорами и картофелем.

В Ереване группа оппозиционеров забросала яйцами, помидорами и картофелем здание посольства Белоруссии. Об этом сообщают армянские СМИ.

В акции приняли участие члены партии "Во имя Республики", которые таким образом решили выразить свой протест против президента РБ.

Лидер партии рассказал, что после слов белорусского лидера они выступают за разрыв дипотношений с этой страной.

"Мы требуем, чтобы Армения порвала дипотношения с Белоруссией, а посла этой страны объявила нежелательной персоной"

– Арман Бабаджанян

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил в интервью "Россия 1", что Армения никому не нужна на Западе, подчеркнув, что после ухода Эммануэля Макрона с поста президента Франции о республике сразу же забудут.