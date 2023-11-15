Баку: Азербайджан готов к миру с Арменией

Глава парламента Азербайджана заявила, что сегодня нет препятствий для подписания мирного договора. Она отметила, что Баку предложил Еревану подписать мирный договор, основанный на принципах международного права.

Председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова встретилась с руководителем Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса АР.

В ходе встречи она отметила, что Азербайджан готов к миру с Арменией. По ее словам, сегодня ничто не мешает подписанию мирного договора.

Гафарова напомнила, что Азербайджан, несмотря на оккупацию Арменией территорий, предложил Еревану подписать мирный договор, основанный на принципах международного права.

Пекарова Адамова подчеркнула, что Прага поддерживает мирные переговоры Баку и Еревана. Она заявила о важности установления прочного мира на Южном Кавказе.

Помимо этого, стороны обсудили двусторонние отношения. Гафарова рассказала, что Азербайджан является вторым поставщиком нефти в Чехию. Они также поговорили о развитии связей в различных сферах.

Кроме того, Гафарова и Пекарова Адамова затронули двустороннее сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Стороны подтвердили, что это является одним из ключевых направлений.

Ранее глава Милли Меджлиса Азербайджана провела переговоры с председателем Бундестага Барбель Бас. Кроме сотрудничества Баку и Берлина, они обсудили и ситуацию в регионе. Гафарова рассказала Бас о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. В свою очередь представитель ФРГ сообщила, что Берлин поддерживает территориальную целостность Азербайджана.