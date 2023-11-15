Баку: пришло время использовать шанс и установить мир между Азербайджаном и Арменией

Появилась возможность установить мир между Баку и Ереваном, сообщил глава МИД Азербайджана. Путь к миру лежит через двусторонний диалог.

Азербайджан и Армения могут прийти к миру, для этого есть возможность, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 30-м СМИД ОБСЕ.

Он отметил, Армения затягивает переговорный процесс, месяцами не давая ответа на предложения Азербайджана по мирному соглашению.

"Аналогичным образом, предвзятые и односторонние действия некоторых сторон серьезно влияют на процесс. Мы продолжаем твердо верить, что у Азербайджана и Армении есть историческая возможность установить хорошие отношения и мирно сосуществовать как два государства. Пришло время воспользоваться этим шансом"

– Байрамов

Дорога к миру лежит через двусторонний диалог, это должны осознать в Ереване, также мир невозможен без нормальных отношений с соседями, отметил он.

"Продолжение геополитического влияния со стороны других игроков контрпродуктивно, поскольку оно служит лишь поддержанию конфронтации и промедлению. Более широкое международное сообщество также несет ответственность за воздержание от провокационных действий и ослабление напряженности, в том числе внутри ОБСЕ. Я подтверждаю готовность Азербайджана к конструктивному взаимодействию в рамках ОБСЕ для преодоления существующих вызовов ее функциональности и эффективности"

– Байрамов